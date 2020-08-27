بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 27 آب 2020
آخر الأخبار
صالح يؤكد اهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه العراقيون يخشون جفاف دجلة والفرات بسبب السدود التركية والإيرانية الصحة تعلن تسجيل 3837 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق هيومن رايتس: السلطات لم تقم بأي شيء يذكر لوقف عمليات قتل النشطاء في العراق نائبة كردية : وفد كردي رفيع سيزور بغداد قريبا لاستكمال الحوار مع بغداد نائب يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عدم عقد الجلسات وحسم الجدل بشأن قانوني المحكمة والانتخابات المالية النيابية: موازنة 2021 يجب أن تنجز قبل كانون الأول المقبل مظاهرات في كاتالونيا بعد إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة البعيجي يطالب الحكومة باطلاق رواتب المحاضرين وباقي عقود الوزارات اسوة بوزارة الكهرباء برشلونة يحدد سعر بيع ليونيل ميسي من 200 إلى 300 مليون يورو
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 12:09 م

المالية النيابية : 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة 2021

المالية النيابية

أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي  في تصريح صحفي ، إن "أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها"، لافتا إلى أن "الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها".
وأضاف، أن "ارتفاع أسعار النفط له أثر طفيف على الإيرادات المتحققة لدى الحكومة"، مبيناً أن "الكميات التي تم تخفيضها من النفط، وصلت إلى ما يقارب مليون برميل شهريا".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2b67856c070921846bc1dde8a650ee00

صالح يؤكد اهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه 27 آب 2020 01:22 م

وفد كردستان

وفد من حكومة كردستان يتوجه إلى بغداد لبحث حصة الاقليم بموازنة 2021 27 آب 2020 12:14 م

عراق-تحالف-عراقيون-يطالب-الكاظمي-بالكشف-السريع-عن-قتلة-المتظاهرين

تحالف عراقيون يدين حادثة برطلة ويطالب بحماية عاملي البعثات الدولية 27 آب 2020 12:11 م

الدراجي

الدراجي ينتقد تأخر الحكومة بتقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي لمعالجة الأزمة المالية 27 آب 2020 12:06 م

رعد الدهلكي

نائب عن ديالى: مجزرة جامع مصعب بن عمير محاولة لتكميم الأفواه 27 آب 2020 11:29 ص

وزير المالية علاوي

وزارة المالية تنفي استقالة علاوي من منصبه 27 آب 2020 11:26 ص

رعد الدهلكي

الدهلكي: لا قيمة للانتخابات ما لم يتم حسم ملف النازحين وتأمين عودتهم الى ديارهم 27 آب 2020 11:19 ص

download

وزيرة الجيوش الفرنسية تصل إلى بغداد 27 آب 2020 10:39 ص

التعليقات