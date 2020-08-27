الدراجي ينتقد تأخر الحكومة بتقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي لمعالجة الأزمة المالية



انتقد النائب محمد صاحب الدراجي، تأخر الحكومة بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الأزمة المالية.



وقال الدراجي في تصريح صحفي:" عندما وافقنا على ان تقترض الحكومة كان هناك شرط تم إدراجه في المادة 7 من قانون الاقتراض، هو ان يتم تقديم ورقة للإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة خلال ٦٠ يوما ".



واضاف :" ان المدة انقضت ولم نستلم الورقة البيضاء ولا السوداء... وهذه مخالفة صريحة للقانون وازدراء للتشريعات "، مطالبا المكلف بهذا الملف :" بعدم احراج الحكومة ، فاما ان يقدم خطة اصلاح اقتصادي ومالي كما وعد ، واما ان يعتذر عن المهمة.