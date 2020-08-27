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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 12:06 م

الدراجي ينتقد تأخر الحكومة بتقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي لمعالجة الأزمة المالية

الدراجي

انتقد  النائب محمد صاحب الدراجي، تأخر الحكومة بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الأزمة المالية.

وقال الدراجي في تصريح صحفي:" عندما وافقنا على ان تقترض الحكومة كان هناك شرط تم إدراجه في المادة 7 من قانون الاقتراض، هو ان يتم تقديم ورقة للإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة  خلال ٦٠ يوما ". 

واضاف :" ان  المدة انقضت  ولم نستلم الورقة البيضاء ولا السوداء...  وهذه مخالفة صريحة للقانون وازدراء للتشريعات "، مطالبا  المكلف بهذا الملف :" بعدم احراج الحكومة ، فاما  ان يقدم خطة اصلاح اقتصادي ومالي كما وعد ، واما ان يعتذر عن المهمة.
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