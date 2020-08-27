نائب عن ديالى: مجزرة جامع مصعب بن عمير محاولة لتكميم الأفواه

أكد النائب عن ديالى رعد الدهلكي ، ، ان عملية استهداف قرية (أمام ويس) التي حدثت بها مجزرة جامع مصعب بن عمير هي محاولة لتكميم الأفواه، معرباً عن ثقته العالية بالقضاء في إعادة محاكمة المدانين بالمجزرة.



وحذر الدهلكي من ان عدم انصاف ذوي الضحايا الذين يترقبون العدالة وعدم المجاملة في هذه القضية، سيؤدي الى فتنة واللجوء الى الاعراف القبلية، خاصةً وان الوضع بديالى حساس جداً وينعكس على بغداد، داعياً الحكومة لتطويق الفتنة والسيطرة على الأوضاع.