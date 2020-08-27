وزارة المالية تنفي استقالة علاوي من منصبه

نفت وزارة المالية، استقالة وزيرها علي علاوي من منصبه نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كردستان خلافا للقانون.



وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية، في بيان ان “بعض وسائل الإعلام تناولت خبر استقالة وزير المالية علي علاوي نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كردستان خلافا للقانون ولعدم التزام اربيل بتسديد مابذمتها من ديون لبغداد.



واشار البيان، الى ان “وزارة المالية تنفي ماتردد عن استقالة الوزير، مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في نشر الأخبار .