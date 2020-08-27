الجنابي يدعو إلى إعادة العراق للحضن العربي واستعادة مكانته في المنطقة

وصف رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي، سعد عاصم الجنابي، التغيير الذي حصل في العراق بعد عام 2003 بالشاذ، داعياً الى اعادة العراق الى الحضن العربي واستعادة مكانته في المنطقة.

وقال الجنابي، في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"لطالما كان العراق مركزاً للقرار العربي ومنطلقاً لتوحيد المواقف القومية وصاحب الدور الريادي في جمع كلمة العرب، غير ان التغيير الشاذ بعد عام 2003 ابعد العراق عن هذا الدور وجعله عرضة للتدخلات الاقليمية والدولية وساحة للنفوذ الايراني الذي عبث بأرضه ومقدرات شعبه من خلال احزاب فاسدة وسياسيين تابعين لملالي طهران.

واضاف الجنابي، "فالان بات من الضروري الاستفادة من التقارب الحاصل مع اشقائه لاعادته الى الحضن العربي واستعادة مكانته الطبيعة في المنطقة ومحيطه الاقليمي وتوحيد المسارات بما يخدم مصلحة العراق و شعبه.