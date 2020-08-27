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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 11:19 ص

الدهلكي: لا قيمة للانتخابات ما لم يتم حسم ملف النازحين وتأمين عودتهم الى ديارهم

رعد الدهلكي

دعا رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي  الحكومة الى العمل على اعادة “آلاف العوائل” النازحة الى ديارهم، لافتة الى انه لا قيمة للانتخابات المقبلة مالم يتم حسم ملف النازحين وتأمين عودتهم الى ديارهم.

وقال الدهلكي في تصريحات صحفية ان “هنالك عشرات الآلاف من العوائل النازحة، تعيش معاناة منذ سنين نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة لوضعهم لأسباب ودوافع مختلفة”، مبينا ان “تلك العوائل تمثل قواعد جماهيرية ضخمة جدا، بالتالي فان عدم منحهم الحق وتوفير الاليات لايصال صوتهم بالشكل الأمثل سيضرب الانتخابات ولا يجعل لها اي قيمة قانونية او إنسانية.

وأضاف الدهلكي، ان “المواطن الذي يعيش في خيمة وفي ظروف معاشية صعبة، لا نعلم كيف تريد منه الدولة ان يشارك في الانتخابات أو ان يؤمن بأي عملية سياسية في العراق، وهو يجد نفسه وحيدا وغريبا في وطنه”، لافتا الى ان “هذا التهميش والاقصاء لتلك الشريحة الكبيرة يجعلنا نعتقد بان اجراء الانتخابات في هذه المرحلة وهذه الظروف لن يكون شفافا وسيتكرر مشهد الانتخابات السابقة في استخدام بعض الجهات لسطوة المال والسلاح والترهيب لإجبار تلك العوائل للتصويت الى جهات معينة او حرمانهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

واكد الدهلكي، ان “الحكومة ورئيسها مطالبون بتقديم خارطة طريق بجداول زمنية واضحة تسبق موعد الانتخابات، لاعادة العوائل النازحة الى مناطقها بعيدا عن الضغوط والمزايدات التي تمارسها أطراف معروفة لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب مصالح المواطنين ومعيشتهم.
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