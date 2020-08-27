بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 27 آب 2020
آخر الأخبار
صالح يؤكد اهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه العراقيون يخشون جفاف دجلة والفرات بسبب السدود التركية والإيرانية الصحة تعلن تسجيل 3837 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق هيومن رايتس: السلطات لم تقم بأي شيء يذكر لوقف عمليات قتل النشطاء في العراق نائبة كردية : وفد كردي رفيع سيزور بغداد قريبا لاستكمال الحوار مع بغداد نائب يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عدم عقد الجلسات وحسم الجدل بشأن قانوني المحكمة والانتخابات المالية النيابية: موازنة 2021 يجب أن تنجز قبل كانون الأول المقبل مظاهرات في كاتالونيا بعد إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة البعيجي يطالب الحكومة باطلاق رواتب المحاضرين وباقي عقود الوزارات اسوة بوزارة الكهرباء برشلونة يحدد سعر بيع ليونيل ميسي من 200 إلى 300 مليون يورو
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 10:39 ص

وزيرة الجيوش الفرنسية تصل إلى بغداد

download
وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ، إلى بغداد.

 
 وحسب بيان لمكتبها  ستجري  بارلي ستجري صباح  اليوم محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي في العراق، والرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد الجبوري.
وستركز بارلي خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم  تنظيم داعش إلى احترام سيادة العراق.
وقال  البيان  إن بارلي ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق.
وصرح مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية "انتقلنا إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية"، مؤكدا من جديد "دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار توازن إقليمي معقد".
وفي مجال مكافحة الإرهاب، تحذر فرنسا باستمرار الأسرة الدولية بشأن ضرورة عدم خفض الاستعداد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعدما أدت التوترات  بالمنطقة  وأزمة وباء كوفيد-19، هذه المسألة إلى المرتبة الثانية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2b67856c070921846bc1dde8a650ee00

صالح يؤكد اهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه 27 آب 2020 01:22 م

وفد كردستان

وفد من حكومة كردستان يتوجه إلى بغداد لبحث حصة الاقليم بموازنة 2021 27 آب 2020 12:14 م

عراق-تحالف-عراقيون-يطالب-الكاظمي-بالكشف-السريع-عن-قتلة-المتظاهرين

تحالف عراقيون يدين حادثة برطلة ويطالب بحماية عاملي البعثات الدولية 27 آب 2020 12:11 م

المالية النيابية

المالية النيابية : 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة 2021 27 آب 2020 12:09 م

الدراجي

الدراجي ينتقد تأخر الحكومة بتقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي لمعالجة الأزمة المالية 27 آب 2020 12:06 م

رعد الدهلكي

نائب عن ديالى: مجزرة جامع مصعب بن عمير محاولة لتكميم الأفواه 27 آب 2020 11:29 ص

وزير المالية علاوي

وزارة المالية تنفي استقالة علاوي من منصبه 27 آب 2020 11:26 ص

رعد الدهلكي

الدهلكي: لا قيمة للانتخابات ما لم يتم حسم ملف النازحين وتأمين عودتهم الى ديارهم 27 آب 2020 11:19 ص

التعليقات