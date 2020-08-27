وزيرة الجيوش الفرنسية تصل إلى بغداد

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ، إلى بغداد.





وحسب بيان لمكتبها ستجري بارلي ستجري صباح اليوم محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي في العراق، والرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد الجبوري.

وستركز بارلي خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم تنظيم داعش إلى احترام سيادة العراق.

وقال البيان إن بارلي ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق.

وصرح مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية "انتقلنا إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية"، مؤكدا من جديد "دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار توازن إقليمي معقد".

وفي مجال مكافحة الإرهاب، تحذر فرنسا باستمرار الأسرة الدولية بشأن ضرورة عدم خفض الاستعداد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعدما أدت التوترات بالمنطقة وأزمة وباء كوفيد-19، هذه المسألة إلى المرتبة الثانية.