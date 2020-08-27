وزير الداخلية يبحث مع السفير السعودي تنسيق الجهود الأمنية بمكافحة الإرهاب والمخدرات

التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي ، ، سفير المملكة العربيّة السعودية في العراق عبد العزيز الشمري.



وبحث الغانمي مع الشمري حسب بيان للوزارة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وناقش الجانبان ايضا أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، والعمل على تنسيق الجهود الأمنية فيما يخص مكافحة الإرهاب والمخدرات وتأمين الحدود ، والمواضيع الأمنية المشتركة.