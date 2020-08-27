بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 27 آب 2020
آخر الأخبار
العراقيون يخشون جفاف دجلة والفرات بسبب السدود التركية والإيرانية الصحة تعلن تسجيل 3837 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق هيومن رايتس: السلطات لم تقم بأي شيء يذكر لوقف عمليات قتل النشطاء في العراق نائبة كردية : وفد كردي رفيع سيزور بغداد قريبا لاستكمال الحوار مع بغداد نائب يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عدم عقد الجلسات وحسم الجدل بشأن قانوني المحكمة والانتخابات المالية النيابية: موازنة 2021 يجب أن تنجز قبل كانون الأول المقبل مظاهرات في كاتالونيا بعد إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة البعيجي يطالب الحكومة باطلاق رواتب المحاضرين وباقي عقود الوزارات اسوة بوزارة الكهرباء برشلونة يحدد سعر بيع ليونيل ميسي من 200 إلى 300 مليون يورو الدهلكي : ما يجرى بديالى استهداف ممنهج لاهلها.. وعلى الكاظمي زيارة المحافظة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 02:33 ص

فضيحة بيت الميليشيات.. الكاظمي يذهب ثانية لمنزل هادي العامري

الكاظمى والعامري
مراقبون: الكاظمي أهان منصبه والعراق يضيع

قال مراقبون عراقيون، ل"بغداد بوست" إن هناك أنباء شبه مؤكدة بأن الكاظمي ذهب الليلة من جديد إلى منزل الإرهابي، هادي العامري زعيم ميليشيا بدر الإرهابية الإيرانية ورئيس ائتلاف الفتح.
وقالوا لو صحت هذه الأنباء، وهى صحيحة لأنها خرجت من مصدر مسؤول في مكتب الكاظمي. فإنها ستكون الزيارة الثانية له لبيت هادي العامري خلال أقل من اسبوعين. ولو حدث فإنها تعني نهاية حكمه فعلا بعدما أهان منصبه.
 ولن يقبل أحد خزعبلاته أو تبريراته الواهية بأنه ذهب للعامري الإرهابي الإيراني، وقادة بعض الميليشيات للبحث عن تهدئة.
وكشف مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه حضر اجتماعا الليلة بمنزل زعيم تحالف "الفتح" الامين العام لمنظمة "بدر" الارهابي هادي العامري بحضور عدد من الكتل.
وقال المصدر إن الاجتماع لم يقتصر على كتلة الفتح الارهابية.
وأضاف المصدر، أن الكاظمي عرض عليهم نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن. والاتفاقات التي عقدت هناك، خاصة فيما يتعلق بالتواجد الأجنبي والأمريكي. ويأتي هذا الاجتماع في وقت اجرى فيه الكاظمي زيارة الى الولايات المتحدة التقى فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، و وزير الخارجية مايك بومبيو اضافة الى مسؤولين اخرين.
وكان قد صرح سعد السعدي، القيادي في تحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" العامري، قبل يومين، بقرب عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الكاظمي،  والعديد من القوى السياسية كافة، لمناقشة "ملف مهم جداً.
الكاظمي أهان منصبه والعراق ينتظر أياما سوداء على يد هذا الرجل
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
سجينات ايرانيات

سلخانات تعذيب النساء في إيران.. عار على جمهورية الخوف التي يديرها خامنئي 27 آب 2020 02:13 ص

كتائب حزب الله العراق

بأموال الدولة ومن داخل الحشد الشعبي الإرهابي: ارهابيو كتائب حزب الله يطلقون صواريخهم على مؤسسات الدولة ومناطقها السيادية 27 آب 2020 12:39 ص

ميليشيا حزب الله وحسن نصر الله وخامنئي

ضربة بريطانية جديدة على رأس حزب الله: الميليشيا تقوض الدولة في لبنان 26 آب 2020 10:10 م

الكاظمي وترامب

فورين بولسي: أمام الكاظمي رهان واحد إما الدولة ومواجهة عصابات إيران والحصول على الدعم الأمريكي أو الانهيار 26 آب 2020 09:44 م

4-71

محللون: صناعة الفوضى في الجنوب مخطط مرسوم .. والهدف جر المنطقة إلى الاقتتال 26 آب 2020 04:58 م

نقص مياه

العراقيون يخشون جفاف دجلة والفرات بسبب السدود التركية والإيرانية 26 آب 2020 04:24 م

ميليشيات

هيومن رايتس: السلطات لم تقم بأي شيء يذكر لوقف عمليات قتل النشطاء في العراق 26 آب 2020 03:51 م

4-71

الغموض يكتنف القضية .. ضحايا ثورة تشرين بلا حقوق ووعود الكاظمي تبخرت 26 آب 2020 02:43 م

التعليقات