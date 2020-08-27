سلخانات تعذيب النساء في إيران.. عار على جمهورية الخوف التي يديرها خامنئي

التعذيب الأبيض.. كتاب جديد يوثق تعذيب النساء في سجن إيفين





لا تزال حكايات تعذيب السجناء في إيران واحدة من أسوأ الممارسات البوليسية، التي تمارسها أجهزة إيران القمعية ومنها الباسيج والحرس الثوري الإيراني. تعذيب السجينات من النساء يظهر صورة بشعة لما يتم في جمهورية الخوف في إيران.

وكان قد ذكر موقع "سحام نيوز" الإصلاحي في إيران أن كتاباً قد صدر بعنوان ”التعذيب الأبيض“ للناشطة والحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، التي تقضي عقوبة السجن مدة 10 أعوام. واعتقلت قوات الأمن الإيرانية عام 2015، نرجس محمدي وهي المتحدثة السابقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.

وقال الموقع إن كتاب ”التعذيب الأبيض“ والصادر عن دار النشر الإيرانية ”باران“ في السويد، هو عبارة عن مجموعة محادثات مع 12 ناشطة سياسية معتقلة في سجن ايفين شمال طهران، والموضوع الرئيسي لهذه المحادثات هو وضع الحبس الانفرادي في السجون كمثال للتعذيب.

وتبدأ الناشطة الحقوقية نرجس محمدي كتابها بالتركيز على ”التعذيب الأبيض“ بثلاث مذكرات لنفسها في سجون الحكومة، وبمقابلة مع ”نيجارا أفشار زاده وأثينا دائمي وزهرة زهتابجي، ونازنين زاغري (الإيرانية ـ البريطانية)، ومهوش شهرياري، والصحفية هنغامه شهيدي، وريحانة طباطبائي وسيما كياني وفاطمة محمدي، وصديقة مرادي، ونزيله نوري، وشكوفة يد اللهي“.



والسجينات الإيرانيات السياسات الإثني عشر هم من خلفيات فكرية وأيديولوجية مختلفة، منهن نشطاء الحقوق المدنية، وأتباع الطائفة البهائية، والدراويش، والمسيحيين والمتحولين، وكذلك نشطاء الإصلاح.

ويبدأ كتاب ”التعذيب الأبيض“ بمقدمة قصيرة لشيرين عبادي المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إذ تؤكد في هذه المذكرة أنه على الرغم من كل السلاسل التي وضعت على يدي وقدمي نرجس محمدي، ”ما زالت تزحف كالأسد ولهذا السبب تحاول الحكومة كسرها“.

وكتبت ”عبادي“ عن محادثات نرجس محمدي في السجن مع عدد من السجينات تقول: ”الموضوع المركزي لهذه المحادثات هو وضع الحبس الانفرادي في السجون الإيرانية باعتباره أحد الأمثلة الواضحة على التعذيب، ولسنوات عديدة، قبل سجنها، كانت نرجس محمدي دائمًا حاملة راية معارضة الحبس الانفرادي، حتى أنها تضع هذه الراية على الأرض في السجن وعبرت عن معارضتها له بطرق مختلفة“.

وأضافت شيرين التي تعيش خارج إيران "الآن" ووفق تقرير نشره "ارم نيوز"، للتعبير عن هذه المعارضة، أجرت نسرين عبادي مقابلات مع عدد من نزلاء السجن، وبالتحديد النساء الناشطات والسياسيات في سجن إيفين شمال العاصمة طهران، وسجلت جزءًا من مذكراتهم، من أجل مواصلة الجهود لتحقيق العدالة في إيران.

وتوصف الشهادات بانها توثق لفترة من الجحيم تعيشها النساء داخل سجون ايران. ويوصف سجن ايفين الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل جهاز الاستخبارات والحرس الثوري بأنه من أخطر السجون في إيران.

وكانت قد كشفت الناشطة الإیرانیة سبيدة قليان، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أساليب التعذيب الممنهج والمستمر ضد معتقلات من عرب الأحواز تعرفت عليهن أثناء الشهور الأخيرة لاعتقالها بتهمة تغطية أخبار الاحتجاجات العمالية. وقالت قليان إن الضرب المبرح والتعذيب النفسي والإهانات والتحقير والشتائم الجنسية جزء لا يتجزأ من أساليب التعذيب داخل المعتقلات السرية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأحواز.

وفيما يلي اسم كل امرأة مع قصتها بحسب روايات قليان ومشاهدتها من داخل الزنازين:

مكية نيسي

تقول قليان: "اختفى زوج مكیة، منذ أكتوبر 2018، وقامت وزارة الاستخبارات بإبلاغ مكیة وعائلتها (معظمهم رهن الاحتجاز) أنه لن يتم إطلاق سراحهم حتى يعثروا على زوجها، مع العلم أن معارف مكیة شاهدوا الأخير أثناء اعتقاله. وتعاني مكیة الآن من وضع مزر لا يمكن وصفه. لديها ثلاثة أطفال صغار (8 و7 و5 سنوات)، وجميع أفراد أسرتها محتجزون باستثناء إحدى شقيقاتها. تعمل داخل السجن بجد لتغطية نفقاتهم. لقد تعرضت مكیة للتعذيب مرارًا أثناء احتجازها. وتؤكد سبيده قلیان أن "الجهل المطلق بحالة أطفالها المشردين، واحتجاز جميع أفراد أسرتها، والتهديد، والضرب، وشهور من الحبس الانفرادي من دون استجواب، یعد من مظاهر التعذيب الذي تعرضت له مکیة نیسي".

زهراء حسيني.. امرأة عربية سنية

زهراء حسيني، من موالید عام 1995، متزوجة، ولديها ابنتان، في الثالثة والسادسة من العمر، سجینة أخرى، تصف سبيدة قلیان حالتها بالقول: رأيت کدمات في يديها وقدميها عندما نقلت إلى سجن سبيدار، لأول مرة، لأخذ بصمات الأصابع. کانت زهراء رهينة لدی الاستخبارات، هم یریدون زوج زهراء ویدعون أنه ینتمي إلی تنظيم داعش. کانت زهراء في الحجز المؤقت منذ نوفمبر 2018، وقضت خمسة أشهر في غرف معتقل الاستخبارات (مرکز التعذیب) في الأهواز. أخذوني في إحدى الليالي للاستجواب، ورغم أننا كنا معصوبي الأعين طوال فترة اعتقالنا، لكننا کنا نسمع بعض الأصوات.. أصوات أفصح من ألف صورة".وتضيف: "سمعت صوت امرأة قادمة نحو غرفة الاستجواب. كانت غرف الاستجواب متقاربة، وكان بإمكاننا سماع جميع الاستجوابات، ولم يكن هناك أي عذاب أکثر من ذلك، على الإطلاق".

وتتابع: "في اليوم الأول من استجوابي، کانت هناك امرأة مجهولة یتم استجوابها، استمر الاستجواب من الليل حتى الصباح، وأتذكر أن المحققين أرادوا منها أن تعترف بأنها من داعش الارهابي، وكانت تقول فقط: أنا من أهل السنة. فجأة، علا صوت الضرب.. كانت تصرخ، وكان المحققون یضربونها بشدة، قائلين لا ترفعي صوتك، واعترفي بما أنت عليه حتی نترکك وشأنك، ولم نسمع بعدها أي صوت.

وقالت قليان: "بعد يومين نقلوني معصوبة العينين بسيارة وکان معي امرأتان أخريان. وعندما وصلنا إلى وجهتنا، رفعوا العصابة عن أعيننا، رأيت المرأتين، إحداهما كانت تعاني من كدمات في وجهها، کانوا قد جلبونا لأخذ بصمات الأصابع، واغتنمنا الفرصة للتحدث مع بعضنا البعض، على الرغم من أن الحارس هددنا أن لا نتفوه بشيء".

وأوضحت "سألنا عن أحوال بعضنا البعض، وأظهرنا جروحنا لبعضنا البعض، وتحدثنا عن مخاوفنا، وفي النهاية قالت زهراء: ألستِ أنتِ من كان يجري استجوابها قبل يومين في الغرفة المجاورة؟ کانوا یقولون لكِ أنتِ شیوعیة، وكانوا يهاجمونكِ، قلت: نعم یا عزیزتي زهراء، وأنتِ التي کانوا یقولون لك: أنت داعشیة؟" وتابعت: "أصبحنا أخوات منذ ذلك اليوم، وقضینا عدة أشهر في سجن سبيدار، مما أثار غضب رجال الأمن. کانت زهراء واحدة من مئات النساء العربيات اللواتي تعرضن للاعتقال، والتعذيب، والاضطهاد، في الأحواز، لسببين: الأول أنها امرأة، والثاني أنها عربیة".

حالات تعذيب النساء في إيران واحدة من البشاعات المدوية التي تنال من نظام طهران الإرهابي.

أ.ي