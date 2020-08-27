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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 آب 2020 12:39 ص

بأموال الدولة ومن داخل الحشد الشعبي الإرهابي: ارهابيو كتائب حزب الله يطلقون صواريخهم على مؤسسات الدولة ومناطقها السيادية

كتائب حزب الله العراق

مراقبون: اذا كان الكاظمي لا يقدر على تفكيكها فعلى الأقل يقوم بقطع الدعم عنها وطردها من الحشد الإرهابي

اذا كان الكاظمي لا يقدر على حل كتائب حزب الله الإرهابية، ولا يقدر على مواجهتها . فألأولى به أن يقطع عنها دعم الدولة.
 هل يعقل ان تأخذ كتائب حزب الله العراق الإرهابية أموالا من الدولة باعتبارها جزءا من الحشد الشعبي الإرهابي. الذي تم ضمه الى القوات المسلحة العراقية في عهد العبادي. وبهذه الأموال تشتري صواريخ إيرانية وتضرب المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية والمناطق السيادية بالعاصمة بغداد؟!
إن ما يحدث في العراق هراء حقيقي وجنون لا يمكن قبوله.
هكذا طالب مراقبون وعراقيون، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بقطع الدعم، عن كتائب حزب الله العراق فورا وطردها من الحشد الشعبي الارهابي وهو قرار بيده باعتباره القائد العام للجيش وهى منطوية تحت راية القوات المسلحة العراقية.
ولم تكد تمض ساعات، على تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، سعيه لإبعاد العراق عن سياسة المحاور، حتى شنت كتائب حزب الله هجوماً جديداً، مهددة باستهداف القواعد الأميركية في العراق.


وتوعد المسؤول الأمني لحزب الله العراقي "أبو علي العسكري" بمهاجمة الأميركيين في البلاد. ولطالما أطلقت الميليشيات الموالية لإيران تهديدات مماثلة، كما استهدفت ما يعرف محلياً بـ "خلايا الكاتيوشا" قواعد تستضيف جنودا أميركيين عدة مرات في الفترة الأخيرة.
وكان الكاظمي شدد في وقت سابق، على ضرورة إبعاد العراق عن سياسة المحاور، لافتا إلى أن هذا هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية. وأضاف قائلاً "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون بالأخص في العلاقات الاقتصادية، بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى إليه في علاقاتنا الدولية.

لكن ما هى كتائب حزب الله الإرهابية في العراق؟

أُعلن عن تأسيس "كتائب حزب الله" في أبريل عام 2007، في مدينة العمارة جنوبي العراق. وتكونت الكتائب من اتحاد عدد من الفصائل الشيعية المسلحة الإرهابية بعد عام 2003. وهذه الفصائل هي لواء أبو الفضل العباس وكتائب تحمل أسماء كربلاء وزيد بن علي وعلي الأكبر والسجاد.
وتصف كتائب حزب الله الارهابية، نفسها بأنها "تشكيل جهادي". ووفقا لموقعها الإلكتروني الرسمي ترى الكتائب الارهابية – ووفق تقرير الـ"bbc أن ولاية الفقيه الإرهابية هي الطريق الأمثل للحياة!!


وترتبط كتائب حزب الله العراق بإيران بشكل مباشر، حيث ترى في نظام الملالي الإرهابي في إيران "إنجازا عظيما".
ويُقدر عدد مسلحي الكتائب بسبعة آلاف عنصر، وفقا لأرقام غير رسمية. ويُعتبر أسلوب عملها شبيها بأسلوب ميليشيا حزب الله اللبناني، كما أشرفت على تدربيها قيادات إيرانية ولبنانية أبرزهم عماد مغنية الذي قُتل في سوريا 2015. وتضم كتائب حزب الله في العراق أربع مؤسسات مدنية معلنة، وهي هيئة المساجد والحسينيات، ومؤسسة الهدف، ومؤسسة الزينبيات، ومؤسسة للنخب الأكاديمية.
هذه الكتائب الارهابية هى التي تثير القلق والارهاب في العراق ويجب وقف الدعم الحكومي عنها فورا.
أ.ي

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