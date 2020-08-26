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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 09:44 م

فورين بولسي: أمام الكاظمي رهان واحد إما الدولة ومواجهة عصابات إيران والحصول على الدعم الأمريكي أو الانهيار

الكاظمي وترامب

مراقبون: عصابات إيران أم المشكلات في وجهه وعليه أن يتحلى بالقوة

ما هى الشروط التي وضعتها إدارة ترامب على طاولة الكاظمي خلال زيارته لها الأسبوع الماضي؟ وما هى المكاسب التي تعود على الشعب العراقي لو التزم بها؟
 أسئلة كثيرة طرحت خلال الساعات الماضية.
 لكن مجلة فورين بوليسي، الأمريكية استطاعت أن تظهر الحقيقة. بعد تقصي للحوارات التي دارت مع الكاظمي في واشنطن.
وقالت المجلة الأمريكية، إن مصداقية الكاظمي، كانت على المحك عندما زار واشنطن الأسبوع الماضي، فمن وجهة نظر العديد من الساسة العراقيين، فإن الغرض من تصعيد الكاظمي من مدير الاستخبارات إلى رئيس الوزراء في مايو الماضي، هو تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وواشنطن.
وتابعت المجلة، على الصعيد الداخلي، فإن رئيس الوزراء يواجه عاصفة من التحديات: الفساد المتفشي، نقص الخدمات الأساسية، والبطالة المرتفعة، وجميعها عوامل تسببت في إشعال مظاهرات الغضب الشعبي منذ عام 2019، وأدت الاضطرابات المحلية إلى استقالة رئيس الوزراء العراقي السابق، والآن فإن الموقف الاقتصادي أصبح أكثر تدهورا، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.
وأشارت إلى أن الفكرة من وراء الزيارة كانت تأمين الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في التعامل مع تلك الأزمات الحادة.
وأضافت، رغم أن الكاظمي التقى مسؤولين أمريكيين بارزين يتصدرهم الرئيس دونالد ترامب، وتلقى وعودا بالمساعدة على الصعيد الاقتصادي، فإن السؤال: هل عاد الكاظمي إلى العراق وهو يملك في جعبته ما يكفي لمواجهة تلك المشكلات، العمل على استقرار الدولة، والتأكد من بقائه سياسيا لأطول فترة ممكنة؟.
رأت فورين بوليسي، أن الكاظمي يواجه الأزمة التي تعرض لها رؤساء الوزراء العراقيون منذ سقوط حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهى نفوذ ميليشيات ايران وعليه ان يواجهها بكل قوة.


وبحسب "فورين بوليسي"، يصر الساسة البارزون في واشنطن، على أن تتبنى بغداد موقفا أكثر حسما لتقويض الجماعات المسلحة الارهابية في العراق، وهو المطلب الذي فشل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي مُنع من لقاء ترامب، في تحقيقه.
وقالت المجلة تعهد الكاظمي، بالعمل على تقويض أنشطة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج نطاق القانون، حيث سار في هذا النهج مستخدما طرقا أكثر فاعلية، من خلال قطع سلسلة الإمدادات غير الشرعية إلى تلك الميليشيات عبر نقاط التفتيش الحدودية. تجاوز الكاظمي ذلك، وقال مطلع الصيف الجاري إنه مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر شراسة لدحر النفوذ الإيراني.
وأضافت في ظل القيود التي يواجهها، فإن الكاظمي يخاطر بإشعال موجة أخرى من العنف الداخلي، في حالة تصعيده لمحاولات ملاحقة الميليشيات.


ورأت ”فورين بوليسي“ أنه ”في الوقت الذي يطرح فيه صناع السياسة الأمريكيون مطالب طموحة على الكاظمي، فإنهم على الأرجح يفشلون في تقدير ظروفه، ويفتقر رئيس الوزراء إلى الدعم السياسي المحلي القوي والمستقر، مضيفة ليست لديه دائرة انتخابية خاصة، وهو أيضا ليس زعيم حزب ولا عضوا في أي حزب، وعلى عكس رؤساء الوزراء السابقين، وصل الكاظمي إلى السلطة دون عمليات المساومة التي عادة ما تتبع الانتخابات العامة العراقية، ولكن اختياره جاء عبر سلسلة من التنازلات بين الأحزاب، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق في أعقاب الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح. كان الكاظمي الاختيار الثالث.
والخلاصة: انه إذا لم يبدي الكاظمي قوة في مواجهة الميليشيات فإن حكمه سيكون معلقا في الهواء ولن يحصل على دعم من واشنطن.
ووفق مراقبون، فلو بدأ الكاظمي معركة استعادة الدول العراقية من براثن الميليشيات لوجد الجميع بجواره في الداخل والخارج لكنه لا يزال خائفا منها وهو ما سيكلفه ويكلف العراق الكثير.
أ.ي

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