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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 آب 2020 04:12 م

الصحة تعلن تسجيل 3837 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

كورونا العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه " تم فحص ( 20359) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1502546 )".

وأضافت: "سجلت الوزارة هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   383

بغداد / الكرخ      210

مدينة الطب        80

النجف الأشرف    289

السليمانية           69 

أربيل                280                     

كربلاء             292

كركوك             257

ديالى               154

واسط              208          

البصرة             262

ميسان               167

بابل                 222

الديوانية             115

ذي قار              210

الأنبار               63

المثنى               94   

نينوى                50

صلاح الدين         49             

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3837 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   442

بغداد الكرخ     225

مدينة الطب      148

النجف            110

السليمانية         109     

أربيل            264

دهوك             90             

كربلاء         335

كركوك        191

ديالى          91

واسط         229

البصرة       320

ميسان        96

بابل           163

الديوانية      192 

ذي قار        270

الأنبار          85

المثنى          278

نينوى          150

صلاح الدين    49



- الوفيات   72   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب        1                 

السليمانية        6

   أربيل          8                

كربلاء           9

كركوك         3

ديالى           2

واسط           2

البصرة        8  

بابل            4

الديوانية        5

ذي قار         1

الأنبار          1

المثنى          4        

نينوى           6

صلاح الدين      2



مجموع الشفاء  :  157215     ( نسبة الشفاء 72.9  %)                      

مجموع الإصابات :   215784                                             

الحالات الكلية تحت العلاج :     51901                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      595                                           

مجموع الوفيات:   6668.

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