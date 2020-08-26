الصحة تعلن تسجيل 3837 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم.



وقالت الوزارة في بيان، إنه " تم فحص ( 20359) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1502546 )".

وأضافت: "سجلت الوزارة هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 383



بغداد / الكرخ 210



مدينة الطب 80



النجف الأشرف 289



السليمانية 69



أربيل 280



كربلاء 292



كركوك 257



ديالى 154



واسط 208



البصرة 262



ميسان 167



بابل 222



الديوانية 115



ذي قار 210



الأنبار 63



المثنى 94



نينوى 50



صلاح الدين 49



- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3837 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 442



بغداد الكرخ 225



مدينة الطب 148



النجف 110



السليمانية 109



أربيل 264



دهوك 90



كربلاء 335



كركوك 191



ديالى 91



واسط 229



البصرة 320



ميسان 96



بابل 163



الديوانية 192



ذي قار 270



الأنبار 85



المثنى 278



نينوى 150



صلاح الدين 49







- الوفيات 72 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 6



بغداد الكرخ 4



مدينة الطب 1



السليمانية 6



أربيل 8



كربلاء 9



كركوك 3



ديالى 2



واسط 2



البصرة 8



بابل 4



الديوانية 5



ذي قار 1



الأنبار 1



المثنى 4



نينوى 6



صلاح الدين 2







مجموع الشفاء : 157215 ( نسبة الشفاء 72.9 %)



مجموع الإصابات : 215784



الحالات الكلية تحت العلاج : 51901



الراقدون في العناية المركزة: 595



مجموع الوفيات: 6668.



