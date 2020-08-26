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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 26 آب 2020 03:25 م

نائبة كردية : وفد كردي رفيع سيزور بغداد قريبا لاستكمال الحوار مع بغداد

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نائبة كردية : وفد كردي رفيع سيزور بغداد قريبا لاستكمال الحوار مع بغداد

اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني الماس فاضل ان وفدا رفيعا من اقليم كردستان سيصل قريبا الى بغداد ، لاستكمال الحوار بشان المسائل العالقة  بين بغداد واربيل ، مشيرة الى ان المتضرر الوحيد من الخلافات بين بغداد واربيل هو  المواطن.

وقالت فاضل: يجب انهاء الخلافات السياسية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية باسرع وقت ممكن  لان اي  خلاف بينهما   المتضرر الوحيد  منه هو المواطن ، لافتة الى ان المواطن يبقى ابن البلد سواء كان في اربيل او دهوك او السليمانية او في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ، مشيرة الى ان استقرار اقليم كردستان يعني استقرار البلد بشكل عام ".

واوضحت  ان الوضع في اقليم كرستان متأزم بشكل كبير ، لذا على بغداد واربيل اتخاذ مواقف  جريئة تنهي الخلاف بشكل جذري  ، ".
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