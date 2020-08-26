نائبة كردية : وفد كردي رفيع سيزور بغداد قريبا لاستكمال الحوار مع بغداد



اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني الماس فاضل ان وفدا رفيعا من اقليم كردستان سيصل قريبا الى بغداد ، لاستكمال الحوار بشان المسائل العالقة بين بغداد واربيل ، مشيرة الى ان المتضرر الوحيد من الخلافات بين بغداد واربيل هو المواطن.



وقالت فاضل: يجب انهاء الخلافات السياسية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية باسرع وقت ممكن لان اي خلاف بينهما المتضرر الوحيد منه هو المواطن ، لافتة الى ان المواطن يبقى ابن البلد سواء كان في اربيل او دهوك او السليمانية او في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ، مشيرة الى ان استقرار اقليم كردستان يعني استقرار البلد بشكل عام ".



واوضحت ان الوضع في اقليم كرستان متأزم بشكل كبير ، لذا على بغداد واربيل اتخاذ مواقف جريئة تنهي الخلاف بشكل جذري ، ".