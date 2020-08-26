بومبيو يصل الإمارات في محطته الرابعة بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء.



وتعد الإمارات المحطة الرابعة لزيارة بومبيو الى الشرق الأوسط والتي بدأت من تل ابيب ثم الى السودان والبحرين.



وتأتي هذه الزيارات من اجل بحث اتفق الإسلام الاماراتي الإسرائيلي وبحث العديد من القضايا في المنطقة.