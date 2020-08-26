اليوم .. بلاسخارت تقدم تقريراً عن العراق أمام مجلس الأمن

من المقرر ان تقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، تقريراً عن الأوضاع في العراق امام مجلس الامن.



وذكرت "يونامي" في بيان أن "الممثلة الأممية الخاصة في العراق ورئيسة بعثة يونامي جينين هينيس-بلاسخارت، ستقدم إيجازا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام الأخير حول يونامي وآخر التطورات في العراق".



وسينطلق مؤتمر مجلس الامن في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.