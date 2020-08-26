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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 02:50 م

الدليمي: الشعب يتحمل البؤس بسبب صراع كبار السياسيين

كامل الدليمي
قال النائب السابق، كامل الدليمي، إن الشعب يتحمل البؤس بسبب صراع كبار الساسة.

وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "صراع الكبار الباحثين عن المواقع المتقدمة، شتت الموقف السياسي العراقي وجعلنا نخوض غمار قلق على صعيد السياسة الداخلية ورفض مُسبق لجميع الفعاليات الخارجية".

وأوضح أن "صراعهم ينصب حول هدف واحد، الطموح بالظفر بمنصب رئيس الوزراء "، منهياً تغريدته بهاشتاغ: "ما ذنب الشعب يتحمل البؤس".
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