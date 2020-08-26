الدليمي: الشعب يتحمل البؤس بسبب صراع كبار السياسيين

قال النائب السابق، كامل الدليمي، إن الشعب يتحمل البؤس بسبب صراع كبار الساسة.



وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "صراع الكبار الباحثين عن المواقع المتقدمة، شتت الموقف السياسي العراقي وجعلنا نخوض غمار قلق على صعيد السياسة الداخلية ورفض مُسبق لجميع الفعاليات الخارجية".



وأوضح أن "صراعهم ينصب حول هدف واحد، الطموح بالظفر بمنصب رئيس الوزراء "، منهياً تغريدته بهاشتاغ: "ما ذنب الشعب يتحمل البؤس".

