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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 آب 2020 02:33 م

مظاهرات في كاتالونيا بعد إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة

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شهد محيط ملعب نوكامب معقل فريق برشلونة الإسباني، مظاهرات حاشدة لجماهير الفريق الكتالوني، للمطالبة برحيل جوسيب ماريا بارتميو عن رئاسة النادي.

جاء ذلك بعد الكشف عن إخطار ليونيل ميسي قائد الفريق الرحيل رسمياً، من خلال إرسال فاكس رسمي لإدارة النادي الكتالوني يخطرهم فيه برغبته في تفعيل بند الرحيل.

وبحسب مصادر إعلام متطابقة، فإن بعض أعضاء مجلس الإدارة طالبوا بارتوميو بالاستقالة الفورية، في ظل الغضب الجماهيري، في ظل الاجتماع القائم في الوقت الراهن، خاصة وأن استقالة رئيس النادي قد تغير خطة ميسي في الرحيل.

وكان النجم الأرجنتيني أخطر إدارة ناديه برغبته بالرحيل عن الفريق بشكل رسمي.

وبحسب الإعلامي الموثوق ألفريدو مارتينيز، بإذاعة "كادينا سير"، فإن الدولي الأرجنتيني، أرسل فاكساً رسمياً، لإدارة البارسا ، يخطرهم خلاله برغبته في الرحيل بشكل مباشر.

وأعلن اللاعب رغبته في الرحيل، بعد موسم كارثي للفريق الكتالوني، شهد خسارة لقب الليغا لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، فضلا عن صراعه مع الإدارة واعتراضه على سياستها خلال الفترة الماضية.




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