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الأربعاء, 26 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 26 آب 2020 02:07 م

الدهلكي : ما يجرى بديالى استهداف ممنهج لاهلها.. وعلى الكاظمي زيارة المحافظة

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الدهلكي : ما يجرى بديالى استهداف ممنهج لاهلها.. وعلى الكاظمي زيارة المحافظة



اكد النائب رعد الدهلكي، ان ما يجرى في ديالى ظلم واستهداف ممنهج لاهلها.

وقال الدهلكي في تصريح  صحفي  ان "ما يجري من استهداف لقرية بني ويس في ناحية السعدية بمحافظة ديالى التي حصلت فيها مجزرة جامع مصعب بن عمير ظلم واستهداف ممنهج لاهلها مبينا  انه "ستكون لنا وقفة قوية ضمن الاطر القانونية وبدعم من جميع القوى الوطنية من داخل وخارج ديالى ممن يتعاطفون مع وضع ابناء المحافظة".

واضاف "لن نتهاون او نجامل  على حساب حقوق ابناء محافظة ديالى ولن نستحق تمثيلهم بحال صمتنا عن تلك الجرائم"، مشيرا الى ان "جميع القوانين المحلية والدولية ترفض ما يجري من عمليات تطهير عرقي تمارسها جماعات خارجة عن القانون في ديالى".

 وتابع "بصفتنا ممثلين للمحافظة داخل مجلس النواب فاننا سنعمل وفق ما نستطيع للدفاع عن حقوق ابناء ديالى بحال استمرار صمت الحكومة عن تلك التصرفات"، مشددا على "ضرورة ان تكون لرئيس الحكومة وقفة قوية لمعالجة ما يجري في ديالى وان يزورها بشكل شخصي مع القيادات الامنية كما فعل بزيارته الاخيرة الى محافظة البصرة لان وضع ديالى لايقل خطورة عن مايجري في المحافظات الاخرى الملتهبة".

وتابع الدهلكي "على القائد العام للقوات المسلحة ان يعي جيدا ان امن ديالى ينعكس على امن العراق عموما وبغداد خصوصا ان كان بالايجاب او بالسلب".

واعلن رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، في وقت سابق، عن تعرض قرية إمام ويس غربي ناحية السعدية، والتي حصلت فيها مجزرة مسجد مصعب بن عمير لقصف بصواريخ الكاتيوشا ما تسبب في اثارة الرعب بين الاهالي و الحاق اضرار مادية في عدد من المنازل.
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