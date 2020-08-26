مراقبون: اتفاق غير معلن بين كتل وأحزاب سياسية متنفذة على تغيير مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة

أكد مراقبون، أن هناك اتفاق "غير معلن" بين كتل وأحزاب سياسية متنفذة على تغيير مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقرر لها في شهر حزيران 2021.

واقترحت هذه الأطراف التي تواصل لقاءاتها واجتماعاتها بصورة "شبه يومية" أشهر نيسان أو تشرين الأول أو كانون الأول من العام 2021 كتوقيتات بديلة عن تلك التي حددها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقد عبرت كتل وأحزاب تستحوذ على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب عن امتعاضها من تحديد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مواعيد الانتخابات المبكرة، معتبرة أنه تجاوز على صلاحيات السلطة التشريعية.

وجدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في وقت سابق عزم حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الموعد الذي حدده سابقا، مؤكدا خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، أن "الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرّته، انطلاقا من كونها مطلبا جماهيريا ورغبة للقوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي (الحكومة) ملتزمة به".

وتتبنى كتل برلمانية متنفذة فكرة تأجيل الانتخابات المبكرة إلى مواعيد وتوقيتات أخرى متحججة بان فترة الدعاية للانتخابات تتزامن مع شهر رمضان، وان صوم المرشحين يعرقل تحركاتهم، فضلا عن مشكلات أخرى تتعلق بالتمويل، وكذلك بالوضع الصحي والأمني.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد التقى الاثنين أعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا؛ لبحث التحضيرات الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات المبكرة، كذلك حضر الاجتماع ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي تعمل عليها المفوضية استعدادًا لإجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملها، ومنها تهيئة الموازنة الانتخابية ونقص الكوادر وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمؤسسة وكوادرها، فضلا عن توزيع وإصدار البطاقة البايومترية.

وفي وقت سابق اقترحت كتلة الفتح البرلمانية تقديم موعد إجراء الانتخابات العامة إلى شهر نيسان بدلًا عن المعلن عنه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبرة أن الموعد المحدد بإجراء الانتخابات غير مناسب بسبب ارتفاع درجات الحرارة وإجراء الامتحانات العامة (البكالوريا) وأسباب أخرى.





