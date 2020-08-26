انفجار يستهدف موظفي منظمة الصحة العالمية في الموصل

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الأربعاء، بأن انفجارا استهدف موظفي منظمة الصحة العالمية في مدينة الموصل.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق في ناحية برطلة شرقي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، انفجرت صباح اليوم، مستهدفة عجلتين تقلان موظفين لمنظمة الصحة العالمية".



وأضاف المصدر، أن "الانفجار اسفر عن اصابة موظفة عراقية تعمل مع المنظمة العالمية".