قمة عمّان تدعو إلى التصدي للتدخلات الخارجية.. وتعاون بين مصر والعراق في التصنيع الحربي والإنشاءات

أبدى قادة مصر والأردن والعراق، ارتياحهم إزاء مستوى التنسيق والتعاون السياسي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، وذلك في بيان أصدروه، في ختام القمة الثلاثية، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

وأكدوا مساندة مصر في مفاوضات سد النهضة، وحماية أمنها المائي، ودعم العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار.

ودعت القمة إلى التصدي للتدخلات الخارجية التي تزعزع الأمن العربي وضرورة وقفها، مشددة على أهمية تعزيز التعاون فيما بينهم.

تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية بين العراق والأردن ومصر

أكد البيان الختامي، الذي أصدره الديوان الملكي الأردني، على موقعه الرسمي، أن ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، استعرضوا، خلال قمتهم، تطورات مسار الآلية الثلاثية في قطاعاتها المختلفة، ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية، المستندة إلى مخرجات قمة القادة الثانية، التي عُقدت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول 2019.



وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون، واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها، كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة، وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

في ذات السياق، أظهر مسؤولون مصريون وعراقيون، اتجاهاً لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي التصنيع الحربي والإنشاءات والتنمية العمرانية.

والتقى وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، السفير العراقي في القاهرة أحمد الدليمي، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين، فيما بحث وزير الإسكان المصري، مع رئيس «اتحاد المقاولين العراقيين» علي السنافي، العمل المشترك، ونقل الخبرات المصرية في مجال التنمية العمرانية.

وأعرب الوزير مرسي عن أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تحقق منفعة لكلا الجانبين، موضحاً أن مصر تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في إعادة إعمار العراق من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) والتي تحقق طفرة صناعية وحضارية لكلا البلدين.

بدوره، أشار السفير الدليمي إلى أن مصر بإمكانياتها ستكون عاملاً رئيسياً ومهماً في المساهمة في إعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني، مؤكداً حرص بلاده على فتح مجالات عدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى المصرية في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، إن القاهرة حريصة على التعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، سواءً محدودي أو متوسطي الدخل، أو أصحاب الدخول المرتفعة.

وأضاف أن الدعم المصري للجانب العراقي لن يقتصر على الدعم الفني في البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية في تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها، وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.