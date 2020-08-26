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الأربعاء, 26 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 آب 2020 12:39 م

ديالى تسجل91 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية

كورونا في العراق

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأربعاء، عن تسجيل91حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 17 للكوادر الصحية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي، إن صحة ديالى أجرت فحوصات مختبرية لـ361مسحة جديدة تبين بان 91 منها موجبة اي مصابة بينها 17 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات.

وأضاف العزاوي، أن 154 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة.

وأشار العزاوي إلى أن تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 6478حالة فيما حالات الشفاء بلغت 5537وحالات الوفاة 163 حالة.

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