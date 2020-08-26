بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 آب 2020 12:25 م

هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب قضاء كلار بالسليمانية

هزة أرضية
أعلنت وزرارة النقل، اليوم الأربعاء، أن مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "قوتها بلغت 3.9 درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعت الوزارة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
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