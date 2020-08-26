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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 11:53 ص

وزير الخارجية: الحكومة طالبت باستمرار التعاون الاستخباري والتدريب والإسناد الجوي الاميركي

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كشف وزير الخارجية فؤاد حسين ،  عن طلب الحكومة ببقاء التعاون الاستخباري والتدريب والإسناد الجوي الأميركي، فالجيش العراقي بحاجة إلى مساعدة عسكرية ، مبينا ان الزيارة إلى أميركا كانت ناجحة،.
وقال حسين في مقابلة متلفزة  ان " الزيارة إلى أميركا كانت ناجحة، مبيناً أن العراق يطالب ببقاء التعاون الاستخباري والتدريب والإسناد الجوي الأميركي، فالجيش العراقي بحاجة إلى مساعدة عسكرية".
واضاف ان " الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا، كانت مرتبطة بطبيعة العلاقة والتعاون بين أميركا والعراق في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والطاقة، خاصة مجالات الكهرباء والنفط والغاز، وكذلك العلاقات بين الجامعات الأميركية والعراقية، وكانت هناك مسألة أخرى مهمة هي الصحة ووباء كورونا".
وتابع قبل توجهنا إلى أميركا، عقدنا في بغداد سلسلة اجتماعات مع الوزارات المهنية، وكان لممثلي إقليم كردستان حضور دائم فيها، وكانت لي اجتماعات مع الزعماء السياسيين في العراق ليتضح لنا ما يريدون، وحدثتهم عن الممكنات، وهكذا جئنا إلى أميركا ,أعتقد أنه لو تحدثنا عن الزيارة وأهدافها والاتفاقيات التي شهدتها، فقد كانت زيارة ناجحة.".
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