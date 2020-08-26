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الأربعاء, 26 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 11:49 ص

إيران تنتهك المواثيق الدولية وتحفر انفاقا لتغيير مسار مياه الأنهار المتوجهة للعراق

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كشفت وزارة الموارد المائية، ان هناك معلومات تشير الى ان إيران حفرت انفاقاً لتغيير مسار المياه العابرة الى العراق.

وقال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني في تصريح صحفي  إن "وزارة الموارد المائية تحركت من خلال وزارة الخارجية لمخاطبة الجانب الإيراني ومعرفة سبب قطع المياه".

وأوضح أن "هناك معلومات تشير الى ان إيران حفرت انفاقاً لتجويل مسار مجرى الأنهار"، مؤكداً ان "الوزارة تحقق في الامر وفي حال ثبت ذلك فهذا الامر مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية".
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أخر تعديل: الأربعاء، 26 آب 2020 12:00 م
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