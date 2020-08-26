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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 11:16 ص

المالية النيابية: الحكومة خالفت قانون الاقتراض

هيثم الجبوري
أكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة خالفت قانون الاقتراض ولم تقدم برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وحسب كتاب موجه من رئيس اللجنة هيثم الجبوري الى مكتب رئيس الوزراء ، فان :"   المادة السابعة من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي للعام 2020 الرقم (5) لسنة 2020 ، نصت على انه (على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ اقرار هذا القانون)، ولكون تاريخ التصويت كان يوم (24/6/2020) فقد مرت المدة دون ان تقدم الحكومة ذلك البرنامج ، وهذه مخالفة صريحة لنص القانون.
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