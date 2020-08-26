مقترح نيابي لتوسعة المقاعد المخصصة لوزارة التربية في الدراسات العليا

تقدمت لجنة التربية النيابية، بمقترح لتوسعة المقاعد المخصصة لوزارة التربية في الدراسات العليا خارج الخطة وعلى النفقة الخاصة.

وذكرت اللجنة في بيان ، انها"تقدمت بطلب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل توسعة المقاعد المخصصة للدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة داخل العراق وخارج خطة القبول العام لوزارة التربية".

واضافت، ان"هذا المقترح جاء من خلال التنسيق بين لجنة التربية النيابية ووزارة التربية لغرض تطوير ملاكات الوزارة من خلال منح الاجازات الدراسية لمنتسبي الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة وذلك بسبب قلة المقاعد المخصصة للوزارة لعام ٢٠٢٠_٢٠٢١ مقارنة بالاعداد الكبيرة لمنتسبي وزارة التربية.