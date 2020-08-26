بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 آب 2020
آخر الأخبار
موجة جديدة من الاغتيالات طالت النشطاء السياسيين.. السلاح المنفلت يفتك بالعراقيين الداخلية تؤكد على عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين واشنطن: العراق تعهد بحماية قواتنا من هجمات الميليشيات الموالية لإيران طائرات تركية مسيرة تقصف بلدة سنجار في شمال العراق العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الغراوي: إصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين نيكي هيلي: فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بشرى سارة لإيران والصين وداعش
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 11:06 ص

مقترح نيابي لتوسعة المقاعد المخصصة لوزارة التربية في الدراسات العليا

لجنة التربية النيابية
تقدمت لجنة التربية النيابية، بمقترح لتوسعة المقاعد المخصصة لوزارة التربية في الدراسات العليا خارج الخطة وعلى النفقة الخاصة.
وذكرت اللجنة في بيان ، انها"تقدمت بطلب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل توسعة المقاعد المخصصة للدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة داخل العراق وخارج خطة القبول العام لوزارة التربية".
واضافت، ان"هذا المقترح جاء من خلال التنسيق بين لجنة التربية النيابية ووزارة التربية لغرض تطوير ملاكات الوزارة من خلال منح الاجازات الدراسية لمنتسبي الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة وذلك بسبب قلة المقاعد المخصصة للوزارة لعام ٢٠٢٠_٢٠٢١ مقارنة بالاعداد الكبيرة لمنتسبي وزارة التربية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نواب البصرة

نقل مقر مكتب مجلس النواب في البصـرة إلى مكان غير معلوم 26 آب 2020 11:15 ص

صحة ذي قار

​إصابة متحدث دائرة صحة محافظة ذي قار بكورونا 26 آب 2020 11:10 ص

النقل والمسافرين

تفعيل خطوط نقل منتظمة من خمس مناطق ببغداد الى المطار 26 آب 2020 11:08 ص

أحمد الصفار

المالية النيابية: موازنة 2021 ستكون مختلفة وتعويضية لموازنة العام الحالي 26 آب 2020 11:03 ص

عباس عليوي

نائب عن العاصمة: مشاريع هيئة استثمار بغداد بحاجة الى تدقيق ومراجعة 26 آب 2020 11:01 ص

سهام العقيلي

برلمانية تدعو الكاظمي لإيجاد حلول لتأخير رواتب الملاك الدائم وصرف مستحقات عقود الكهرباء 26 آب 2020 10:39 ص

كورونا في العراق

العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة 25 آب 2020 04:52 م

safe_image

أكثر من ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع النفط خلال شهر 25 آب 2020 02:07 م

التعليقات