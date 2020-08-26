المالية النيابية: موازنة 2021 ستكون مختلفة وتعويضية لموازنة العام الحالي

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان الموازنة العامة لسنة 2020 ستكون مختصرة وستركز على الجانب التشغيلي، فيما اشارت الى ان الموازنة المقبلة ستكون مختلفة.



وقال عضو اللجنة، احمد الصفار، في تصريح صحفي ، ان "إقرار الموازنة العامة في البرلمان يعتمد على إرسالها من قبل الحكومة"، مبينا أن "إقرارها سيكون مختصرا ويركز على الجانب التشغيلي فقط، لذلك لن تأخذ وقتا كبيرا لاقرارها".



وأضاف، أن "موازنة ٢٠٢١ ستكون مختلفة وتعويضية لموازنة ٢٠٢٠، وستكون خاصة بحسب الظروف التي يواجهها العراق في ما يتعلق بالأزمة الصحية والمالية والأمنية فضلا عن التحضيرات للانتخابات المبكرة".



ورجح الصفار، أن " يتم بناء موازنة 2021 على سعرين للنفط ، الاول ثابت يشمل الجانب التشغيلي والنفقات الثابتة ، والاخر متحرك يعتمد للموازنة الاستثمارية، بمعنى انه في حال ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى السعر الخاص بالموازنة الاستثمارية يتم البدء بالاستثمارات واذا بقيت الأسعار على وفق السعر الخاص بالموازنة التشغيلية يكون الاعتماد عليها في القيام بالالتزامات الأساسية كالرواتب والأدوية والبطاقة التموينية وغيرها".