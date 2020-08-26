نائب عن العاصمة: مشاريع هيئة استثمار بغداد بحاجة الى تدقيق ومراجعة

أكد النائب عن العاصمة بغداد، عباس عليوي، ، ان مشاريع هيئة استثمار بغداد، بحاجة الى تدقيق ومراجعة.

وقال عليوي، ان "مشاريع هيئة استثمار بغداد، بحاجة الى تدقيق ومراجعة، من قبل الجهات الرقابية التنفيذية كالنزاهة وديوان الرقابة المالية، ومن قبل اللجان البرلمانية المختصة".

واضاف ان "هذه المشاريع، فيها الكثير من المخالفات، من هدر للمال العام، وغيرها، لكن الضغوطات والمجاملات السياسية، منعت فتح التحقيق والتدقيق بمشاريع هيئة استثمار بغداد، لكن حالياً هناك سعي برلماني لفتح لمراجعة كل تلك المشاريع".