بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 آب 2020
آخر الأخبار
موجة جديدة من الاغتيالات طالت النشطاء السياسيين.. السلاح المنفلت يفتك بالعراقيين الداخلية تؤكد على عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين واشنطن: العراق تعهد بحماية قواتنا من هجمات الميليشيات الموالية لإيران طائرات تركية مسيرة تقصف بلدة سنجار في شمال العراق العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الغراوي: إصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين نيكي هيلي: فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بشرى سارة لإيران والصين وداعش
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 آب 2020 10:44 ص

موجة جديدة من الاغتيالات طالت النشطاء السياسيين.. السلاح المنفلت يفتك بالعراقيين

ميليشيات

دخل العراق في موجة جديدة من الاغتيالات طالت النشطاء السياسيين الذين لعبوا أدوارا كبيرة خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق، وخاصة البصرة خلال شهر أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك احتجاجا على تفشي الفساد في مختلف مفاصل الدولة العراقية وتدني مختلف الخدمات الأساسية، بما في ذلك الافتقار إلى المياه الصالحة للشرب وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية للمواطن العراقي.

وأشار مراقبون إلى أن الموجة الأخيرة من اغتيالات النشطاء السياسيين طالت الناشطة العراقية البصراوية الدكتورة رهام يعقوب التي شاركت بفعالية في تلك الاحتجاجات وتعرضت لهجوم شرس من قبل قوى وجماعات سياسية عراقية يقال إنها من المحسوبة على إيران.

وقبل ذلك، اغتال مسلحون الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي قرب منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة العراقية بغداد، وهذه الشخصية العراقية المعروفة هو قريب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تعهد لأسرة القتيل بأنه سيلاحق القتلة ويقدمهم إلى العدالة وبأن "دم الهاشمي لن يذهب من دون ثمن"، الموقف نفسه كرره الكاظمي بعد موجة الاغتيالات الأخيرة في البصرة متعهدا بوضع حد للسلاح خارج سلطة الدولة.

من جانبه يقول المحلل السياسي عبدالله الأيوبي، إن استهداف النشطاء السياسيين، وخاصة أولئك الذين لهم مواقف مغايرة أو متصادمة مع مواقف العديد من القوى السياسية العراقية، وخاصة الأحزاب التي تسيطر على المليشيات المسلحة، هو في حد ذاته استهداف لسيادة الدولة العراقية من جهة.

ومن جهة أخرى يشكل تهديدا حقيقيا للنسيج الوطني والامن المجتمعي بشكل عام، واستمرار مثل هذه الوضعية من شأنه أن يضعف الدولة العراقية ويحول دون قدرتها على القيام بواجبها الوطني والسيادي في جميع المجالات.

وأضاف أنه حتى الآن لم تستطع حكومة عراقية واحدة تشكلت بعد 2003 إيجاد مخرج لهذا الوضع الشائك والمعقد، فسلطة الدولة العراقية ليست في وضع يمكنها من معالجة مثل هذا الملف الخطير والذي بلا شك يثقل كاهل أي حكومة عراقية، مهما حاولت النأي بنفسها عن هذه الحقيقة.

فرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي تحدث أكثر من مرة عن عزمه ضبط السلاح خارج سلطة الدولة والتصدي لآفة الفساد التي تنخر هيكل الدولة العراقية، لكنه بعد عدة أشهر من توليه المنصب اصطدم بالواقع الحقيقي للوضع السياسي والأمني في العراق.

ويرى الكثير من المراقبين أن موجة الاغتيالات الجديدة التي طالت الناشطين السياسيين في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، هي رسائل موجه إلى رئيس الحكومة العراقية من قبل تلك القوى التي تحدث زعماؤها أكثر من مرة أنهم لن يتساهلوا مع كل من ينوي تحييد قدرتهم على التحرك وممارسة سلطتهم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قطر وحزب الله

دعم لبنان أم دعم الإرهابي نصر الله.. وفد قطري يزور بيروت برئاسة وزير الخارجية 26 آب 2020 01:35 ص

رفيق الحريري

دم رفيق الحريري في رقبة حزب الله.. مفاجآت جديدة عن "فرقة اغتيالات" تتبع حسن نصر الله مباشرة 25 آب 2020 11:38 م

حاتمي وزير الدفاع الإيراني

الوهم المقزز.. وزير دفاع خامنئي: نموت جوعًا ونمتلك الصواريخ لضرب واشنطن وتل أبيب!! 25 آب 2020 10:15 م

الكاظمي

لأول مرة: الخطايا العشر في حكم الكاظمي.. 100 يوم في الفراغ 25 آب 2020 09:17 م

القمة الثلاثية العراق ومصر والاردن

القمة الثلاثية.. العراق ومصر الأردن.. بداية عربية صحيحة ولكن هل يواصل الكاظمي؟ 25 آب 2020 08:44 م

safe_image

القمة الثلاثية بين العراق ومصر و الأردن .. الاقتصاد يتصدر الأجندة 25 آب 2020 05:10 م

safe_image

زيارة بومبيو.. السودان أمام ملفي السلام مع إسرائيل ورفع اسمه من "قائمة الإرهاب" 25 آب 2020 02:34 م

safe_image

التجاوزات على أملاك الدولة ظاهرة خطيرة تولد أزمات خانقة للاقتصاد 25 آب 2020 02:25 م

التعليقات