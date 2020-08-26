موجة جديدة من الاغتيالات طالت النشطاء السياسيين.. السلاح المنفلت يفتك بالعراقيين

دخل العراق في موجة جديدة من الاغتيالات طالت النشطاء السياسيين الذين لعبوا أدوارا كبيرة خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق، وخاصة البصرة خلال شهر أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك احتجاجا على تفشي الفساد في مختلف مفاصل الدولة العراقية وتدني مختلف الخدمات الأساسية، بما في ذلك الافتقار إلى المياه الصالحة للشرب وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية للمواطن العراقي.

وأشار مراقبون إلى أن الموجة الأخيرة من اغتيالات النشطاء السياسيين طالت الناشطة العراقية البصراوية الدكتورة رهام يعقوب التي شاركت بفعالية في تلك الاحتجاجات وتعرضت لهجوم شرس من قبل قوى وجماعات سياسية عراقية يقال إنها من المحسوبة على إيران.

وقبل ذلك، اغتال مسلحون الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي قرب منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة العراقية بغداد، وهذه الشخصية العراقية المعروفة هو قريب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تعهد لأسرة القتيل بأنه سيلاحق القتلة ويقدمهم إلى العدالة وبأن "دم الهاشمي لن يذهب من دون ثمن"، الموقف نفسه كرره الكاظمي بعد موجة الاغتيالات الأخيرة في البصرة متعهدا بوضع حد للسلاح خارج سلطة الدولة.

من جانبه يقول المحلل السياسي عبدالله الأيوبي، إن استهداف النشطاء السياسيين، وخاصة أولئك الذين لهم مواقف مغايرة أو متصادمة مع مواقف العديد من القوى السياسية العراقية، وخاصة الأحزاب التي تسيطر على المليشيات المسلحة، هو في حد ذاته استهداف لسيادة الدولة العراقية من جهة.

ومن جهة أخرى يشكل تهديدا حقيقيا للنسيج الوطني والامن المجتمعي بشكل عام، واستمرار مثل هذه الوضعية من شأنه أن يضعف الدولة العراقية ويحول دون قدرتها على القيام بواجبها الوطني والسيادي في جميع المجالات.

وأضاف أنه حتى الآن لم تستطع حكومة عراقية واحدة تشكلت بعد 2003 إيجاد مخرج لهذا الوضع الشائك والمعقد، فسلطة الدولة العراقية ليست في وضع يمكنها من معالجة مثل هذا الملف الخطير والذي بلا شك يثقل كاهل أي حكومة عراقية، مهما حاولت النأي بنفسها عن هذه الحقيقة.

فرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي تحدث أكثر من مرة عن عزمه ضبط السلاح خارج سلطة الدولة والتصدي لآفة الفساد التي تنخر هيكل الدولة العراقية، لكنه بعد عدة أشهر من توليه المنصب اصطدم بالواقع الحقيقي للوضع السياسي والأمني في العراق.

ويرى الكثير من المراقبين أن موجة الاغتيالات الجديدة التي طالت الناشطين السياسيين في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، هي رسائل موجه إلى رئيس الحكومة العراقية من قبل تلك القوى التي تحدث زعماؤها أكثر من مرة أنهم لن يتساهلوا مع كل من ينوي تحييد قدرتهم على التحرك وممارسة سلطتهم.