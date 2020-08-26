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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 10:39 ص

برلمانية تدعو الكاظمي لإيجاد حلول لتأخير رواتب الملاك الدائم وصرف مستحقات عقود الكهرباء

سهام العقيلي
دعت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن محافظة ميسان النائب " سهام العقيلي " الكاظمي إلى التدخل و إيجاد حلول سريعة في مشكلة تاخير رواتب موظفي دوائر الكهرباء بقطاعاتها الثلاث " إنتاج ، نقل ، توزيع "  في المحافظة ،معتبرة، عملية التاخير المستمرة اجحاف بحقهم رغم مواظبتهم على العمل طيلة فترة انتشار وباء كورونا و تحديات الصيف على مدار الساعة.
وأكدت في بيان صحفي  ان على الحكومة الإسراع أيضا بتوفير التخصيصات المالية لرواتب العقود والأجور اليومية القديمة والجديدة في تلك الدوائر لما يبذلوه من جهود استثنائية ، مشيره ،إلى أنهم لا يتحملون اخطاء المسؤولين وسياستهم غير المدروسة في التعيينات فضلاً عن أن الأغلبية منهم لديه خدمة  تصل الى ( ١٥) عام من العمل ويجب مكافئتهم بالتثبيت وليس عدم صرف مستحقاتهم المالية .
وطالبت " " رئيس الحكومة بعدم ربط  رواتب  دوائر الكهرباء بالجباية ، لانها تتاثر بالوضع العام للبلد كجائحة كورونا و التظاهرات في الفترة الماضية ونقص الطاقة الكهربائية الذي يجعل الكثير من المشتركين يمتنعون من دفع فواتير الكهرباء .
واعربت" " عن تضامنها الكامل مع موظفي الدوائر من الملاك الدائم والعقود لضمان حقوقهم في توحيد استلام الرواتب لكافة مفاصل وزارة الكهرباء وفي توقيتات محددة وثابتة دون تغيير أو تاخير لانها حقوق عوائلهم ، توفير الأموال لصرف رواتب العقود والأجور .
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