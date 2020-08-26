بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 26 آب 2020
آخر الأخبار
موجة جديدة من الاغتيالات طالت النشطاء السياسيين.. السلاح المنفلت يفتك بالعراقيين الداخلية تؤكد على عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين واشنطن: العراق تعهد بحماية قواتنا من هجمات الميليشيات الموالية لإيران طائرات تركية مسيرة تقصف بلدة سنجار في شمال العراق العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الغراوي: إصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين نيكي هيلي: فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بشرى سارة لإيران والصين وداعش
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 10:36 ص

جبهة النجيفي تضع شروطا لنجاح الانتخابات المبكرة أولها السيطرة على السلاح المنفلت

أسامة النجيفي
وضعت  جبهة الانقاذ والتنمية  برئاسة اسامة النجيفي ، مجموعة من المعايير والشروط الواجب توفرها لنجاح الانتخابات المبكرة ، منها تسهيل اجراءات منح البطاقة البايومترية والسيطرة على السلاح المنفلت.

وقالت جبهة الانقاذ والتنمية في بيان ان انها حريصة ووفية لبرنامجها ومبادئها وطبيعة علاقتها مع جماهيرها، ذلك ان الثبات على المواقف المبدئية يمنح الجبهة القوة والثقة في صفوف الجماهير"، مشيرة الى انه "برغم ان الجبهة خارج الحكم وهي كتلة سياسية تؤمن بالمعارضة الايجابية، فانها ترى في الخطوات التي يتخذها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، جانبا ايجابيا مهما ينبغي دعمه وتطويره بما يحقق نقلة نوعية في الاداء السياسي.

 واوضحت ان "نجاح الانتخابات المبكرة مرتبط بانجاز آليات النجاح من المشاركة الجماهيرية الواسعة، وتسهيل اجراءات منح البطاقة البايومترية، والسيطرة على السلاح المنفلت، فضلا عن انهاء مأساة النازحين والمهجرين، والقيام بخطوات عملية جادة في ملف السجناء عبر العفو العام، وحسم ملف المخفيين قسرا بما يحقق العدالة والتعويض، واحالة المجرمين الى القضاء.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هيثم الجبوري

المالية النيابية: الحكومة خالفت قانون الاقتراض 26 آب 2020 11:16 ص

حرب

حرب: ما ورد ببيان القمة الثلاثية يوافق الدستور ويحقق مصلحة العراق 26 آب 2020 10:30 ص

قوات امريكية في العراق

واشنطن: العراق تعهد بحماية قواتنا من هجمات الميليشيات الموالية لإيران 26 آب 2020 09:31 ص

قصف

طائرات تركية مسيرة تقصف بلدة سنجار في شمال العراق 26 آب 2020 09:26 ص

safe_image

نص كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في القمة الثلاثية 25 آب 2020 05:32 م

safe_image

ملك الأردن يحذر من ’الخطر الأكثر تحدياً’ خلال العام القادم 25 آب 2020 05:16 م

ملك الاردن

الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه 25 آب 2020 03:55 م

كورونا

إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية 25 آب 2020 03:46 م

التعليقات