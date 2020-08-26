جبهة النجيفي تضع شروطا لنجاح الانتخابات المبكرة أولها السيطرة على السلاح المنفلت

وضعت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي ، مجموعة من المعايير والشروط الواجب توفرها لنجاح الانتخابات المبكرة ، منها تسهيل اجراءات منح البطاقة البايومترية والسيطرة على السلاح المنفلت.



وقالت جبهة الانقاذ والتنمية في بيان ان انها حريصة ووفية لبرنامجها ومبادئها وطبيعة علاقتها مع جماهيرها، ذلك ان الثبات على المواقف المبدئية يمنح الجبهة القوة والثقة في صفوف الجماهير"، مشيرة الى انه "برغم ان الجبهة خارج الحكم وهي كتلة سياسية تؤمن بالمعارضة الايجابية، فانها ترى في الخطوات التي يتخذها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، جانبا ايجابيا مهما ينبغي دعمه وتطويره بما يحقق نقلة نوعية في الاداء السياسي.



واوضحت ان "نجاح الانتخابات المبكرة مرتبط بانجاز آليات النجاح من المشاركة الجماهيرية الواسعة، وتسهيل اجراءات منح البطاقة البايومترية، والسيطرة على السلاح المنفلت، فضلا عن انهاء مأساة النازحين والمهجرين، والقيام بخطوات عملية جادة في ملف السجناء عبر العفو العام، وحسم ملف المخفيين قسرا بما يحقق العدالة والتعويض، واحالة المجرمين الى القضاء.