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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 10:34 ص

قتلى وجرحى بقصف جوي تركي في سنجار

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أعلنت خلية الاعلام الامني عن مقتل  واصابة عدد من المواطنين بقصف جوي تركي  في سنجار. 

وقالت الخلية في بيان ان  طائرات مسيرة تركية خرقت الاجواء العراقية  في تمام الساعة السابعة من  مساء امس  الثلاثاء ، واستهدفت عجلة نوع بيك آب  في قرية ( بهرافا) التابعة لمجمع خانصور في ناحية الشمال بقضاء سنجار، مما ادى الى مقتل مدنيين اثنين. 

واضافت :"  انه تم في الوقت ذاته تم استهداف  موقع في قرية ( بارة) التابعة لمجمع خانصور ايضا ، فيما لم تعرف اعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث لاخلاء القتلى  والجرحى.
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