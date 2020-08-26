أول تعليق للعاهل الأردني على لقائه مع الكاظمي والسيسي في القمة الثلاثية

أشاد العاهل الاردني عبد الله بن الحسين، باللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القمة الثلاثية في العاصمة الاردنية عمّان



وقال عبد الله بن الحسين، في تغريدة على / تويتر / :" ان اللقاء الذي جمعني باخي الرئيس عبد الفتاح السيسي وباخي مصطفى الكاظمي ، خطوة مهمة في جهودنا لبناء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك بين بلداننا، ولنؤسس نموذجاً للتصدي للازمات من خلال التفكير الايجابي والتشاركي في ظل جائحة كورونا.



وعقدت امس القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر، في العاصمة الاردنية عمان ، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبدالله بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.