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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 26 آب 2020 10:30 ص

حرب: ما ورد ببيان القمة الثلاثية يوافق الدستور ويحقق مصلحة العراق

حرب
أكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان انشاء  السكرتارية وما ورد ببيان القمة الثلاثية التي عقدت في عمان  امس ،  يوافق الدستور ويحقق مصلحة العراق.

وقال حرب في بيان ان "انشاء سكرتارية تنفيذية للقمة الثلاثية،  والتعاون ذا الطابع الخاص بين العراق ومصر والاردن ، يوافق احكام المادة ( 8) من الدستور التي اوجبت اقامة العلاقات مع الدول الاخرى على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل . وهذا ما تحقق في علاقة العراق مع الاردن ومصر،  فاية دولة من هذه الدول في حاجة الى الدولتين الاخريين وخاصة في الظرف الحالي.

واضاف ان "ما صدر من بيان لقمة عمان بين رؤساء الدول الثلاث بمثابة انتقالة نوعية لتحقيق مصالح الدول الثلاث ، ذلك ان انشاء سكرتارية تنفيذية دائمة للقمة الثلاثية  بين العراق ومصر والاردن ، نقل العلاقة بين الدول الثلاث  من الوجه النظري الى  الوجه المؤسساتي الواقعي الميداني ، الذي يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وما سيتم الاتفاق عليه في اطار العلاقات الجديدة بين الدول الثلاث ، والتي وصفها البيان الختامي بالعلاقات الستراتيجية والتعاون الستراتيجي، خاصة بما اتفق عليه من ربط كهربائي ومنطقة اقتصادية مشتركة وتكامل الموارد وما مخطط له من تعاون ذكره البيان الثلاثي في الصحة والتعليم والطاقة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والامني وغيرها.

واكد ان "هذه خطوة لا بد ان تلقى الترحيب ، فحاجة كل دولة تجدها في التكامل والتنسيق والتعاون مع الدولتين ، وهذا يوجب اتخاذ خطوات جديدة بما يحقق مصالح الدولة ، بالتنسيق مع مصالح الدولتين الاخريين".
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