ظافر العاني: القمة الثلاثية تتويج لسياسة الانفتاح الخارجي وتعزيز لعلاقات العراق العربية

أشاد النائب ظافر العاني بالقمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن ، ووصفها بانها :" تتويج لسياسة الانفتاح الخارجي وتعزيز لعلاقات العراق العربية.



وقال العاني في تغريدة على "تويتر" :" ان القمة الثلاثية تتويج لسياسة الانفتاح الخارجي وتعزيز لعلاقات العراق العربية.



واضاف :" نحتاج الى تنويع اعتمادنا الخارجي مع اخوتنا العرب في مواجهة الصعوبات التي تضعها امامنا دول الجوار الاقليمي"، مشددا على :" ان الخروج من ربقة الاعتماد الاحادي امر مهم بعد ان تحول العراق لماكنة صرف آلي لطهران وانقرة.