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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 26 آب 2020 09:31 ص

واشنطن: العراق تعهد بحماية قواتنا من هجمات الميليشيات الموالية لإيران

قوات امريكية في العراق
أعلنت الولايات المتحدة، أن الحكومة العراقية تعهدت بضمان حماية القوات الغربية المنتشرة في العراق، بينها الأمريكية، من هجمات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وقال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، في مؤتمر صحفي، لتسليط الضوء على نتائج المفاوضات الأمريكية العراقية المنعقدة في واشنطن يوم 19 أغسطس: "أكدنا احترامنا لسيادة العراق، وهو تعهد بحمايتنا وباقي الضيوف الدولية من هجمات الفصائل المسلحة المدعومة من قبل إيران".

ونقل هود أن طرفي المحادثات "جددا خلال الاجتماعات تمسكهما بالشراكة الاستراتيجية المستدامة"، مبينا: "هدفنا في هذا الحوار الثنائي المباشر كان يكمن في توحيد التقدم الذي تم تحقيقه خلال المباحثات الافتراضية في يوليو وتحويل الرؤية العامة إلى خارطة طريق مفصلة لتعزيز التعاون بيننا، ويسرني أن أعلن أن الجولة المنعقدة في الأسبوع الماضي للحوار الاستراتيجي أتاح تحقيق هذا الأمر بالذات".

وذكر أن من المخطط إجراء اجتماعات للجان تنسيقية أمريكية عراقية مختلفة لمواصلة تعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال أشهر قريبة.

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