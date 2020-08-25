الوهم المقزز.. وزير دفاع خامنئي: نموت جوعًا ونمتلك الصواريخ لضرب واشنطن وتل أبيب!!

خبراء: تصريحات حاتمي مقززة إنه جنرال أخرق لا يعرف ماذا تعني تصريحاته للإيرانيين قبل غيرهم



جاءت التصريحات السافرة، من جانب وزير الدفاع الايراني، العميد أمير حاتمي، لتكشف عن جانب جديد من جنون وغباء قادة ايران. حاتمي الذي سكت دهرا ونطق كفرا. لم ينظر إلى معاناة الإيرانيين – ملايين الايرانيين- جراء سياسات خامنئي الاستعراضية الارهابية البشعة. ولكنه يبحث عن امتلاك صواريخ. يعلم مسبقا إنه قبل اطلاق صاروخ واحد حقيقي تجاه تل أبيب وواشنطن فإن ايران ستكون اختفت من على وجه الأرض. ولكن يواصل التعلق بالأوهام وامتلاك صواريخ تحت ذرائع ىمقززة.

وقال أمير حاتمي، إن طهران بحاجة إلى الصواريخ لردع الولايات المتحدة وإسرائيل!!!

وأضاف لوكالة "سبوتنيك": لقد كررت الولايات المتحدة باستمرار في السنوات الأخيرة، السيناريو العسكري المحتمل ضد إيران، مما يعد ذلك انتهاكا لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف يجب أن نكون مستعدين للرد على أي عدوان محتمل، مشيرا إلى أن طهران واجهت في السنوات الأخيرة مثل هذه الأعمال مرارا وتكرارا وردت عليها على الفور.



وتوقف حاتمي أمام مواقف مضحكة، فذكر بالطائرة المسيرة الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني في مضيق هرمز العام الماضي، وبالهجوم الإرهابي في الأحواز عام 2018، الذي ردت عليه طهران بضربة على مواقع إرهابيين في سوريا، فضلا عن الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية في العراق (عين الأسد) بعد العملية الأمريكية الغادرة التي قتل فيها الارهابي قاسم سليماني.

وتابع حاتمي قائلا: أكرر مرة أخرى.. الصواريخ مطلوبة فقط لردع الولايات المتحدة وتل أبيب المرتبط بها، ولن نستخدم إمكاناتنا الصاروخية لأي غرض آخر".

وكشف وزير الدفاع الإيراني، عن إيلاء إيران الأولوية لتطوير أنظمة الدفاع الجوي محليا بسبب الصعوبات التي واجهتها لنقل منظومة "إس 300" الروسية، بفعل العقوبات الدولية.

وصرح بأن إيران لديها أنظمة دفاع جوي موثوق بها على جميع المستويات، ووصلت إلى مراحل جيدة جدا. وبين وزير الدفاع بأن إيران حققت إنجازات جيدة في مجال المنظومات الدفاعية ضد صواريخ "كروز" ومنظومات الدفاع الجوي، وقال إنه سيتم إزاحة الستار عن منتجات جديدة في مجال الدفاع الجوي للسفن الحربية.

وسخر مراقبون، من تصريحات أمير حاتمي، ووصفوها بالوهم الخادع المقزز. والضحك على الإيرانيين لانه يقدم الصواريخ والاسلحة على الغذاء والدواء لملايين الإيرانيين وهم في أمس الحاجة إليه.

أ.ي