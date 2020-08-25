لأول مرة: الخطايا العشر في حكم الكاظمي.. 100 يوم في الفراغ

خبراء: الكاظمي لم يستعد ثقة العراقيين في الدولة وهذه أكبر خسائره



قال مراقبون، لـ"بغداد بوست"، إن المائة اليوم الماضية من حكم الكاظمي شهدت الكثير من الأخطاء التي تبرز في مسيرة حكمه القصيرة حتى اللحظة. وعلى الكاظمي أن يعالجها في بداياتها حتى يستقيم حكمه.

الخطيئة الأولى:-

هى مهادنة ميليشيات إيران، وزيارة مقر الحشد الشعبي الإرهابي في بدايات حكمه. للأسف هناك يقين زائف في عقل الكاظمي أن ميليشيات إيران هى الدولة واسترضاءها سيدفع بالهدوء للشارع لكن هذا لم يحدث.



الخطيئة الثانية:

تهاونه مع كتائب حزب الله العراق، بعدما ثبت انها هى التي تطلق صواريخ الكاتيوشا الإرهابية على معسكر التاجي والمنطقة الخضراء والأماكن الحساسة والسيادية في العاصمة بغداد. لو ثبت الكاظمي على موقفه في اعتقال ال13 عنصرا الإرهابيين وترك أمرهم للقضاء والتحقيقات لما جرؤت عصابات إيران على فعل شىء بعد ذلك. لانها وجدت العين الحمراء منه.

لكن تهاونه وخوفه وانصياعه لتهديدات الإرهابي قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب اهل الحق المجرمة. أفقده الكثير من سمعته السياسية ومهابة منصبه.

الخطيئة الثالثة:

لم يطّهر الكاظمي الدولة العميقة التي تسكن بجواره. هل يعقل ان يزور الموصل وبجانبه قادة ميليشياويين خاضوا في دماء الموصل؟ هل يعقل أن يزور البصرة ويذهب معه فالح الفياض الارهابي الذي يقود ميليشيا مجرمة تقتل في العراقيين وتنسف مقدرات العراق؟



الخطيئة الرابعة

عندما ذهب إلى إيران، لم يستطع أن يكون القائد المنتظر. لقد انصاع لخامنئي وأفرج عن 3-5 مليارات دولار من أمول إيران المحتجزة في العراق بسبب العقوبات الأمريكية. لكنه لم يستطع أن يجبر خامئني على أن تكف عصابات ايران يدها في العراق وهو يعرف والعالم كله يعرف ان قرارها في طهران



الخطيئة الخامسة

لم يستطع أن يقف وقفة جادة أمام عمليات الاغتيال البشعة والمتواصلة وفرق الموت، التي تحصد أرواح العراقيين من بغداد للبصرة ولا تزال قضية اغتيال الهاشمي والخفاجي وريهام يعقوب قضايا موجعة للعراقيين

الخطيئة السادسة

الفشل الذريع في معالجة فيروس كورونا وفي حماية العراقيين من وباء فتاك يعصف بهم وهو فشل ما بعده فشل



الخطيئة السابعة

استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في العراق وعدم قدرته على استنفار حكومته، لتقديم ولو حلول جزئية أو مؤقتة تشعر ملايين العراقيين بالتحسن في الأحوال

الخطيئة الثامنة

عدم اعتماد استراتيجية اقتصادية واضحة ومحددة المعالم، حتى يمكنه العبور بالوطن في هذه الظروف الحساسة



الخطيئة التاسعة

ما الذي يجبره على إعطاء ثقل لإرهابيين واصحاب ميليشيات فيذهب ليجامل الإرهابي مقتدى الصدر في مستشفى افتتحها ويستضيف نوري المالكي في مقر رئاسة الوزراء؟!

الخطيئة العاشرة

استمرار الفساد والفاسدين، وعدم قدرته على استعادة ولو دولار واحد للدولة في العراق

ولا ينكر أحد ان قرار استعادة بعض المنافذ الحدودية، كان قرار صائبا. وقد يعود بالخير لكنه نقطة في بحر الخطايا. ما دفع الى تزايد الانفلات الامني بشكل رهيب ودفع لوصف، الكثيرين حكومة الكاظمي بأنها حكومة "إعلامية"، لأن الكاظمي يتحدث على تويتر والفيس بوك اكثر ما يتخذ من قرارات تهم الشعب العراقي.

ولا يمكن أيضا ان ننكر قرار تحديد اجراء الانتخابات في يونيو القادم..

لكن السؤال هل يصل العراق ليونيو 2021 قبل أن ينزلق الى اعلان افلاس تام، أو سقوطه في حرب اهلية؟

هذا ها ستجيب عليه الأسابيع القادمة من فترة حكم الكاظمي.

أ.ي