القمة الثلاثية.. العراق ومصر الأردن.. بداية عربية صحيحة ولكن هل يواصل الكاظمي؟

مراقبون: قرار بغداد ليس في يدها وميليشيات إيران تقوم بعملية إرباك ضخمة

العراق لم يتعافى من إيران وبحاجة إلى أن يستعيد الدولة ليواصل طريق المشاريع الاقتصادية والتنموية ومشاريع الطاقة وغيرها



جاءت القمة، التي عقدت بين العراق مصر والأردن، بحضور الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني. لتثير سعادة داخل العراقيين. مع الأمل في في أن يتخلص العراق من براثن إيران.

وقال مراقبون، إنها بداية عربية صحيحة، لكن معيار النجاح فيها أن يواصل الكاظمي خطواته ويثبت ضد إيران وميليشياتها.

وكان قد عقد في العاصمة الأردنية، عمان قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد قادة الدول الثلاثة المشاركة في قمة عمّان، على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين هذه الدول.

وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن الأحداث المتسارعة في المنطقة وتدخل بعض الأطراف الخارجية يستدعي التنسيق والعمل المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم المؤسسات في دول المنطقة للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على أهمية الإرادة الجماعية للقضاء على الإرهاب، مع مواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل والتسليح.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقد لقاءين منفصلين مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قبيل انطلاق القمة الثلاثية. وأكد العاهل الأردني خلال لقاءه الرئيس المصري دعم بلاده لجهود مصر في محاربة الإرهاب.

بدوره أكد السيسي دعم المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تشهد أزمات بهدف التوصل الى تسوية سياسية.

وخلال لقاء الملك عبدالله مع مصطفى الكاظمي، جرى التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على استقلاله السياسي.

في السياق ذاته، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي استعداد القاهرة تقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات "لأشقائها في الأردن والعراق"، وذلك خلال القمة المصرية الأردنية العراقية بالعاصمة عمان.

وقال السيسي خلال مشاركته في القمة الثلاثية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع علي عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

واكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإهاب.

كما تناول القادة الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وأضاف المتحدث أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس المصري أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكدوا تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.

وقال مراقبون قمة الأردن خطوة عربية هائلة لا يمكن إنكارها. لكن العراق لم يتعافى بعد من إيران وعصاباتها وميليشياتها.

أ.ي