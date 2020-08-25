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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 آب 2020 05:16 م

ملك الأردن يحذر من ’الخطر الأكثر تحدياً’ خلال العام القادم

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 عقدت في العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية بنسختها الثالثة.  
وذكرت وكالة الانباء الاردنية،  ، أن "القمة ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية".  
وبحثت القمة التي عقدت في الجناح الملكي بمطار الملكة علياء الدولي، آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.  
ورحب الملك الاردني ، في افتتاح أعمال القمة، بـ"الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بلدهم الثاني الأردن".  
وقال إن "اجتماعنا اليوم مهم جداً، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم"، مضيفاً أن "الأحداث المتسارعة في منطقتنا والتدخل من بعض الأطراف الخارجية، تستدعي التنسيق الوثيق والعمل المشترك".  
ولفت عبد الله الثاني إلى موضوع الأمن الغذائي الذي "سيكون أكبر تحدّ في عام 2021، يستدعي توحيد جهودنا والتفكير بحلول خارج الصندوق، إن شاء الله".  
وختم قائلاً "يسعدني وجودكم اليوم معنا، للتشاور والتنْسيق والتعاون فيما بيننا في الأشهر المقبلة حول كل القضايا التي تهمنا جميعاً".  
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