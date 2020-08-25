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الثلاثاء, 25 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 25 آب 2020 04:52 م

العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة

كورونا في العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 24522) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1482187)".

وأضافت: "سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3372) حالة شفاء في العراق".
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