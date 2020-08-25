العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 24522) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1482187)".



وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3372) حالة شفاء في العراق".