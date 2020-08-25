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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 25 آب 2020 03:55 م

الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه

ملك الاردن

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته.

وقال الملك الاردني، خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عمّان، إن "الأردن تقف الى جانب العراق في تعزيز امنه ووحدته واستقراره".

وكان مكتب الكاظمي أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مغادرة الأخير إلى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وأوضح المكتب، أن "القمة الثلاثية ستتركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

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