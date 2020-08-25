إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، تسجيل 125 حالة وفاة جديدة، وكما تم رصد 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت لاري في تصريح صحفي، إنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الإصابات إلى 363 ألف و363 حالة في البلاد".



وأضافت، أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية توفي 125 شخصاً جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 20 آلاف و901 شخصاً".



وأشارت لاري إلى "تماثل 313 ألف و58 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و839 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات".



ولفتت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، أنه "لحد الآن تم إجراء ثلاثة ملايين و88 ألف و313 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة".