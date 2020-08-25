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الثلاثاء, 25 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 25 آب 2020 03:40 م

الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

الكاظمي وملك الأردن
عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جولة مباحثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تناولت العلاقات الثنائية وأهم الملفات المشتركة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق اليوم الى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية، التي ستكرّس لبحث التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق المشترك على الصعد الاستثمارية والتجارية .
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