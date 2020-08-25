الغراوي: إصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، أن فرق رصد المفوضية ومن خلال زيارتها إلى مخيمات النزوح في عامريه الفلوجة وثقت إصابة (٦) نازحين بفيروس كورونا .



وقال الغراوي في بيان، إن المسحات التي اخذتها دائرة صحة الأنبار / قطاع الفارس العربي وبالتعاون مع منظمة داري الانسانية لعدد من النازحين والتي بلغت ( ٢٠) مسحة لمشتبه بهم أظهرت اصابة (٦) نازحين اثنان من النساء واربعة رجال.



وأضاف أن منظمة IOM ومنظمة داري قامت بتعفير المخيم وتوزيع المستلزمات الوقائية على النازحين ورافقت عملية التوزيع حملة توعية من قبل الفريق المنفذ للحد من انتشار الفيروس .



ونوه إلى أن المفوضية تطلق نداء انساني موجه للحكومة والمجتمع الدولي بالإسراع بإعادة النازحين إلى مناطقهم وتامين متطلبات احتياجاتهم الانسانية، محذرا من حصول كارثة صحية في المخيمات بسبب انتشار الفيروس فيها .



