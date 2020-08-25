بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 آب 2020
آخر الأخبار
الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الغراوي: إصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين نيكي هيلي: فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بشرى سارة لإيران والصين وداعش مصرف الرافدين يبدأ بإجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد القروض النزاهة تعيد عقاراً مساحته 46 دونماً في نينوى إلى ملكية الدولة نائب كردي: تعديل قانون الانتخابات بحاجة لعدة جلسات ونحن مع الدائرة الواحدة وزير الخارجيّة يتلقى تهنئة من السفير السعودي بمناسبة تسنُّمه منصبه وزيرا للخارجية الحلبوسي يبحث مع وزير الداخلية تطورات الوضع الأمني في البلاد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 25 آب 2020 03:35 م

الغراوي: إصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين

فاضل-الغراوي
أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، أن فرق رصد المفوضية ومن خلال زيارتها إلى مخيمات النزوح في عامريه الفلوجة وثقت إصابة  (٦) نازحين بفيروس كورونا  .

وقال الغراوي في بيان، إن المسحات التي اخذتها دائرة صحة الأنبار / قطاع الفارس العربي وبالتعاون مع منظمة داري الانسانية لعدد من النازحين  والتي بلغت ( ٢٠) مسحة لمشتبه بهم أظهرت اصابة (٦) نازحين اثنان من النساء واربعة رجال.

وأضاف أن منظمة IOM  ومنظمة داري قامت بتعفير المخيم وتوزيع المستلزمات الوقائية على النازحين ورافقت عملية التوزيع حملة توعية من قبل الفريق المنفذ للحد من انتشار الفيروس .

ونوه إلى أن المفوضية تطلق نداء انساني موجه للحكومة والمجتمع الدولي بالإسراع بإعادة النازحين إلى مناطقهم وتامين متطلبات احتياجاتهم الانسانية، محذرا من حصول كارثة صحية في المخيمات بسبب انتشار الفيروس فيها .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ملك الاردن

الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه 25 آب 2020 03:55 م

كورونا

إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية 25 آب 2020 03:46 م

الكاظمي وملك الأردن

الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني 25 آب 2020 03:40 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يبدأ بإجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد القروض 25 آب 2020 01:50 م

هيئة-النزاهة-العراق-768x387

النزاهة تعيد عقاراً مساحته 46 دونماً في نينوى إلى ملكية الدولة 25 آب 2020 01:49 م

safe_image

مصر والعراق تبحثان التعاون المشترك في مجال التنمية العمرانية 25 آب 2020 01:46 م

جمال كوجر

نائب كردي: تعديل قانون الانتخابات بحاجة لعدة جلسات ونحن مع الدائرة الواحدة 25 آب 2020 01:46 م

image

وزير الخارجيّة يتلقى تهنئة من السفير السعودي بمناسبة تسنُّمه منصبه وزيرا للخارجية 25 آب 2020 01:34 م

التعليقات