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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 آب 2020 02:07 م

أكثر من ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع النفط خلال شهر

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  اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي.
وقالت شركة تسويق النفط" سومو" التابعة للوزارة، في بيان  لها أنه "بحسب الاحصائية النهائية، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (85) مليوناً و(663) الفا و(291) برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(491 ) مليونا و (767) الف دولار".
واضاف ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (82) مليونا و(700) الف و (381) برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(366 ) مليونا و (66) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و(701) الف و(15) برميلا، بايرادات بلغت (118) مليونا و(536) الف و(773) دولارا".
 وتابع ان "ان الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن (261) الفا و(895) برميلا بايرادات بلغت (7) ملايين و(164) ألفا و(134) دولارا"، موضحا ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (40.762) دولاراً".
ويصدر العراق النفط الخام عبر موانئه الجنوبية عبر الخليج العربي ومن حقوله الشمالية عبر ميناء جيهان التركي.
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