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الثلاثاء, 25 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 آب 2020 02:01 م

تسجيل إصابات جديدة بكورونا بين النازحين وتحذيرات من "كارثة" بالمخيمات

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اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي يوم الثلاثاء ان فرق رصد المفوضية ومن خلال زيارتها  إلى مخيمات النزوح في عامريه الفلوجة وثقت اصابة  (٦) نازحين بفيروس كورونا  . 
وقال الغراوي في بيان  له ، ان المسحات التي اخذتها دائرة صحة الانبار / قطاع الفارس العربي وبالتعاون مع منظمة داري الانسانية لعدد من النازحين  والتي بلغت ( ٢٠) مسحة لمشتبه بهم إظهرت اصابة (٦) نازحين اثنان من النساء واربعة رجال.
واضاف ان منظمة IOM  ومنظمة داري قامت بتعفير المخيم وتوزيع المستلزمات الوقائية على النازحين ورافقت عملية التوزيع حملة توعية من قبل الفريق المنفذ للحد من انتشار الفيروس .
ونوه الى ان المفوضية تطلق نداء انساني موجه للحكومة والمجتمع الدولي بالاسراع باعادة النازحين الى مناطقهم وتامين متطلبات احتياجاتهم الانسانية، محذرا من حصول كارثة صحية في المخيمات بسبب انتشار الفيروس فيها .
يذكر ان صحة دهوك سجلت في الاونة الاخيرة  22  حالة اصابة بفيروس كورونا داخل مخيمات النازحين واللاجئين في المحافظة.

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