الصحة السعودية: 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و30 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 1109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت مكة المكرمة في الصدارة بـ65 إصابة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 307479 حالة.

وأضافت الصحة، أن عدد الحالات النشطة يبلغ 23687 حالة، منها 1644 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1702 حالة تعافٍ جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 280143 حالة، بنسبة شفاء إجمالية تبلغ 91.1%.

ولفتت وزارة الصحة، إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3649 حالة وفاة، مقابل 3619 حالة وفاة باليوم السابق.



وبلغ عدد الإصابات عالمياً ما يزيد على 23.21 مليون إصابة، و14.94 مليون حالة تعافٍ، و804.56 ألف حالة وفاة.